TIM, pochi giorni ancora per la promo da 150GB con usa sorpresa

Tutte le offerte che sono state viste nel mondo della telefonia mobile ultimamente hanno raccolto gran successo. Il merito è dei contenuti che sembrano aumentare sempre di più, in favore di prezzi che invece fanno il percorso opposto. Questi ultimi infatti diminuiscono, proprio per spingere gli utenti a sottoscrivere quelle offerte. Secondo quanto riportato tra i provider più attivi secondo questo punto di vista ci sarebbe proprio TIM da qualche mese, che avrebbe modificato totalmente il suo modo di agire.

Stando alle ultime evidenze raccolte dal web infatti ci sarebbero delle promo pronte a recuperare i vecchi clienti, con lo scopo di trattenerli. Molti di questi infatti hanno deciso di scappare via sposando altri gestori, ma questo TIM non lo ha accettato ed è per tale motivo che ha lanciato delle offerte dedicate. Ecco i dettagli.

TIM: la nuova offerta include tutto al suo interno, ecco la Power Supreme Web Easy

Dopo aver notato l’incremento da parte delle offerte degli altri gestori, TIM non ha voluto essere da meno. Un gestore così potente infatti, non solo in Italia ma in tutta Europa, non può fare altro che riuscire anche ad adeguarsi. Il punto del discorso però è che TIM può fare ancora di più. Lo dimostra l’ultima offerta pubblicata sul web, la quale nasconde al suo interno un vantaggio stratosferico per coloro che possono rientrare.

La Power Supreme Web Easy offre minuti senza limiti, SMS senza limiti e 150 giga in 4G ogni mese per un prezzo totale di 9,99 euro al mese.