TIM si supera e distrugge VODAFONE con 150 giga e una sorpresa

Quando un gestore riesce a prendere in mano il controllo della situazione, raramente scende il suo rendimento. Il caso di alcune aziende potrebbe tranquillamente fungere da esempio, soprattutto negli ultimi anni. I contrasti ci sono ma nessuno riesce al momento a scalfire la dura corazza di un provider forte come TIM.

Quello che ad oggi resta il provider mobile e fisso più famoso in Italia vuole recuperare parte del suo pubblico perduto. L’unico modo per farlo è solo lanciare delle offerte con prezzi più bassi del solito e a quanto pare, dopo averlo fatto durante gli ultimi mesi, sarebbe pronto a continuare.

TIM: la nuova Power Supreme Web Easy ha tutto, costa 7,99 € al mese

Dopo aver notato la reazione da parte di alcuni gestori concorrenti, TIM ha deciso di venire fuori con qualche piccola novità. Sembrava che non potesse più arrivare ed invece eccola qua: la Power Supreme Web Easy è di nuovo disponibile per pochi utenti.

Ad oggi basta veramente poco per sottoscrivere questa soluzione che ogni mese vanta tanti contenuti. Intanto è disponibile solo ed esclusivamente per chi proviene da un gestore virtuale.

TIM concede al suo interno il meglio, a partire dai soliti minuti ed SMS. Questo ovviamente è solo l’anticipo per la ciliegina sulla torte: tanti giga disponibili.

Andando per ordine, si parte da minuti e messaggi senza limiti verso tutti i provider sia fissi che mobili in Italia e in Europa. In secondo luogo, ma di primaria importanza per chi sottoscrive l’offerta, ci sono 150 giga per navigare in Internet sfruttando la rete 4G. Il vero vantaggio sta nel costo mensile dell’offerta, che consiste in 7,99 €.