Con molti smartphone pieghevoli ora sul mercato e disponibili per l’acquisto, Samsung ha dominato il mercato degli smartphone pieghevoli. L’azienda sudcoreana è giunta alla conclusione che aumentare la propria attenzione su questo nuovo fattore di forma gli consentirà di estendere ulteriormente il proprio vantaggio sul mercato.

Una nuova affermazione suggerisce che Samsung potrebbe anche presentare uno smartphone pieghevole che sarà più conveniente negli anni a venire. Ciò avviene in un momento in cui l’azienda si prepara a lanciare sul mercato i telefoni Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip di prossima generazione.

Samsung potrebbe rilasciare un pieghevole economico della serie Galaxy A

Secondo una storia che ha avuto origine dall’account Twitter di un informatore, Samsung starebbe lavorando su uno smartphone pieghevole più economico che sarà introdotto sul mercato come parte della serie Galaxy A prodotta dall’azienda. D’altra parte, lo smartphone non sarà disponibile per l’acquisto a breve e la sua introduzione sul mercato non è prevista prima del 2024 o al massimo nel 2025.

Il prezzo degli smartphone pieghevoli sta gradualmente diminuendo con l’introduzione sul mercato di nuovi modelli di questi dispositivi. In un paio d’anni, sarà possibile per Samsung produrre uno smartphone pieghevole che abbia un prezzo inferiore rispetto alle attuali offerte sul mercato.

Resta da vedere quale fattore di forma sceglie l’azienda sudcoreana per il dispositivo pieghevole della serie Galaxy A. Il numero di persone che desiderano telefoni cellulari pieghevoli è salito alle stelle negli ultimi mesi. La spedizione di smartphone pieghevoli nel primo trimestre di quest’anno è aumentata del 571% anno su anno con 2,22 milioni di dispositivi venduti e Samsung continua a dominare il settore con una quota di mercato del 74%, secondo un rapporto di Display Supply Chain Consultants.