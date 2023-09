Kena Mobile è una realtà in fortissima crescita nel corso degli ultimi anni, un’azienda che punta molto forte sul rapporto qualità/prezzo, e sull’idea comunque di fornire al consumatore finale la maggiore possibilità di risparmio.

L’ultima idea partorita dalle sue menti, consiste in una operator attack, caratterizzata da un prezzo davvero ridotto, pari a soli 6,99 euro al mese, attivabile in via esclusiva da coloro che oggi sono in possesso di una SIM di Iliad o di un operatore virtuale, e che sono pronti a richiedere la portabilità del numero originario.

Kena Mobile, ecco le nuove offerte esclusive

La migliore promozione parte con un regalo, infatti tutti coloro che l’attiveranno in questo periodo potranno ricevere 200 giga gratis da utilizzare nei 60 giorni successivi. Oltre a questo, è bene notare che la prima mensilità è inclusa nel prezzo, così da poter pagare solamente dal secondo rinnovo.

Il suo prezzo, come vi abbiamo anticipato, è di 6,99 euro al mese, con la possibilità comunque di godere di un bundle di tutto rispetto: 130 giga con navigazione in 4G, passando anche per 200 SMS e minuti illimitati che possono tranquillamente essere utilizzati verso tutti in Italia.

Il canone deve essere pagato direttamente con il credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli o limitazioni temporali. Tutto ciò sta a significare che in un qualsiasi momento l’utente potrà decidere di abbandonare Kena Mobile, senza incappare in costi aggiuntivi. La navigazione è al massimo in 4G, con vincoli sulla velocità massim.