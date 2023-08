WindTRE, solo 5,99 euro al mese per la GO 150 TOP+

Ogni gestore riesce ad avere merito per quello che conclude ogni anno, proponendo nuove offerte e guadagnando tanti nuovi utenti. Le realtà disponibili nel mondo della telefonia mobile sono ormai talmente tante che è difficile attribuire lo scettro ad un solo operatore. Ce ne sono però alcuni che riescono costantemente a mettere in difficoltà tutti gli altri provider, uno tra questi è sicuramente WindTRE. Il gestore che è diventato quello che oggi è grazie alla fusione di qualche anno fa tra i due provider che compongono il suo nome, oggi è uno dei più quotati in assoluto.

Ora come ora l’offerta che sta attirando un gran numero di nuovi utenti corrisponde al nome di GO 150 TOP+.

WindTRE: questa è la miglior promo che il gestore ha lanciato, ha 150 giga al suo interno

Sta attirando grande attenzione ultimamente un gestore in particolare, ovvero WindTRE. La sua nuova offerta sta tenendo tutti attaccati allo smartphone, con la speranza che il provider li contatti per proporgli un rientro. Bisognerà infatti ricevere un messaggio in cui il provider parla di un rientro ad un costo agevolato, proponendo l’offerta migliore del momento.

La soluzione in questione prende il nome di GO 150 TOP+ ed include al suo interno tutto quel che serve per pochi euro al mese. Si parte infatti da minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS ancora verso tutti e infine con 150 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile è di soli 5,99 euro al mese per sempre. Ora bisogna solo sperare di essere contattati se siete vecchi clienti.