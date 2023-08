Continuano ad arrivare nuove informazioni sul prossimo smartphone entry-level del produttore cinese Realme. Stiamo parlando in particolare del prossimo Realme C51. Secondo quanto riportato ufficialmente dall’azienda in queste ore, il nuovo device sarà annunciato molto presto in India.

Realme C51, il nuovo entry-level sarà annunciato in India il 4 settembre

Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Realme ha pubblicato in rete una nuova immagine teaser con cui ha rivelato la data del debutto ufficiale del suo nuovo smartphone entry-level. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme C51.

Quest’ultimo sarà dunque annunciato ufficialmente per il mercato indiano fra pochi gironi, ovvero il prossimo 4 settembre 2023. Ricordiamo che questo device è già al momento disponibile presso alcuni mercati, come quello taiwanese. Tra le caratteristiche, vanta la presenza di una grande batteria da 5000 mah con ricarica rapida e sul fronte troviamo inoltre un grande display con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Realme C51 – scheda tecnica