Cercate un operatore che vi sappia offrire qualità, efficienza, ottimi servizi a prezzi economici? Coopvoce farà sicuramente al caso vostro.

L’operatore, in collaborazione con TIM, dona ai suoi clienti una copertura del territorio nazionale pari al 99,8%. Non esiste luogo in cui non funzionerà! Inoltre, gli utenti possono navigare ad una velocità super elevata: 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Altro punto forte di Coopvoce è la sostenibilità. Ogni SIM, che viene recapitata gratuitamente a casa, è ricavata dalla lavorazione dei materiali di scarto provenienti da frigoriferi usati e plastica riciclata al 100%. Non solo scegliereste un’offerta sostenibile, ma anche ecologica! Oltretutto, il suo servizio clienti è sempre attivo, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, rispondendo tramite chat, sito, telefono o anche l’app dell’operatore.

L’offerta incredibile Coopvoce EVO 200 è in scadenza!

Se volete cambiare offerta è proprio il momento giusto. Mancano pochi giorni e la super offerta Coopvoce EVO 200 scadrà e la perderete per sempre. Quali sono i suoi vantaggi? Perché dovreste attivarla?

Il primo in assoluto è sicuramente il costo più che conveniente di soli 7,90 euro al mese. Il secondo sono di certo i GIGA che avrete a disposizione per navigare ovunque vogliate senza preoccuparvi che essi scadano in fretta, ovvero 200 GB in velocità 4G. Sono poi inclusi minuti illimitati per poter chiamare chiunque per tutto il tempo che volete, parlando per ore ed ore se lo vorrete. Ultimi, 1000 SMS, davvero una marea di messaggi considerando che perlopiù si usa WhatsApp per comunicare, ma che possono essere utilissimi in mancanza di rete.

Se hai un telefono che sia compatibile puoi anche richiedere di attivare la nuova SIM digitale!

Tutto il pacchetto sarà attivabile online al costo di 10 euro se sei nuovo cliente, mentre 9,90 euro per coloro che vogliono cambiare offerta. Ricordate: avete tempo fino al 6 settembre, cioè fra poco più di 8 giorni! Affrettatevi!