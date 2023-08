Canone RAI, finalmente la TASSA più odiata non si paga più

Ogni tassa che arriva come un fulmine a ciel sereno per gli italiani risulta un problema. Visto che l’inflazione ha raggiunto livelli così alti, per tutti risulta altrettanto difficile pagare le imposte, soprattutto quelle che vengono ritenute superflue. Un esempio chiaro potrebbe essere il canone Rai, che insieme al bollo auto caratterizza l’Italia come paese in cui si pagano tasse strane.

Come fanno notare infatti gli utenti, in nessun altra nazione si paga il canone per vedere la televisione. Solo la Spagna fino a 10 anni fa lo pagava ma ormai, appunto, è molto tempo che tutto ciò non esiste più. Bisognerebbe però conoscere tutti i risvolti della legge, siccome il governo prevede anche l’esenzione per alcune categorie. Si tratta ovviamente di persone che hanno delle difficoltà oggettive, alle quali si cerca di porre un minimo di sollievo evitando il canone Rai. Ma cosa bisogna fare per non pagarlo? E soprattutto chi sono gli utenti che possono non pagarlo?

Canone Rai: alcuni utenti possono evitare di pagare la tassa, ecco come

Tra gli utenti che possono evitare di pagare il canone Rai ogni mese per 10 mesi compresi nella bolletta dell’elettricità, ci sono coloro che hanno raggiunto i 75 anni di età. Ovviamente c’è un’altra condizione da rispettare: avere un reddito massimo di famiglia che non superi gli 8000 €.

L’altra categoria che può evitare di pagare il canone è quella che in casa non ha una radio o una televisione utile per raggiungere i canali Rai. Anche in questo caso ci sarà l’esenzione completa dal canone.