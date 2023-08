Canone RAI, finalmente si può non pagare in Italia

Con il tempo gli utenti stanno riuscendo a capire sempre più cose riguardo anche al pagamento delle tasse. Purtroppo le persone spesso non sanno cosa significa evitare di pagare un’imposta, soprattutto quando questa è obbligatoria. Ci sono alcune categorie che ad esempio possono non pagare il canone Rai, imposta che all’interno della bolletta dell’elettricità è inclusa da diversi anni.

Non pagare dunque è praticamente impossibile, ma ci sono degli utenti che per via della loro condizione possono essere esentati dal pagamento. Proprio qui in basso potete trovare tutte le categorie in questione ma soprattutto le indicazioni che servono.

Ovviamente si tratta di tutte soluzioni legali che la legge italiana prevede all’interno del suo statuto attuale.

Canone Rai: ecco come è possibile evitare di pagare una delle tasse più odiate, le indicazioni

La prima categoria in assoluto è quella delle persone che hanno compiuto e superato i 75 anni di età. Coloro che in questa fascia avranno un reddito totale familiare non oltre gli 8000 €, potranno evitare di pagare il canone fin quando perdite questa condizione.

A seguire ci sono tutte le persone che in casa non possiedono una televisione o una radio. Si tratta infatti di dispositivi in grado di ricevere i canali Rai e qualora non dovessero essere presenti consentiranno all’utente di non pagare il canone al governo.

L’ultima fattispecie riguarda invece i funzionari stranieri e soprattutto i militari che sono in Italia ma che non hanno la cittadinanza. Ovviamente in questo caso vanno firmate delle autodichiarazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate.