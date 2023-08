TCL, da sempre azienda leader nel settore della produzione di display e schermi, ha oggi ufficialmente presentato al mondo il suo primo smartphone con tecnologia NXTPAPER, non stiamo parlando di un solo modello, ma di due differenti: TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G.

L’idea dell’azienda è quella di fornire esperienze visive elevate, sempre mantenendo comunque un comfort e sicurezza per gli occhi. Sfruttando la tecnologia proprietaria NXTPAPER, sarà possibile godere di una esperienza a colori simile alla carta, mantenendo ridotte le emissioni di luce blu, senza perdere il bilanciamento originario. La presenza di un sensore integrato regola automaticamente la luminosità e la temperatura, basandosi sull’ora e sulla luce ambientale, così da risultare più intensa durante il giorno, e soffusa nel corso della notte.

Il display è completamente antiriflesso, grazie alla texture opaca che ricorda la carta, con l’aggiunta di una funzione anti-impronte per una maggiore oleofobicità, ed una profonda personalizzazione; l’utente potrà infatti scegliere tra la visualizzazione a colori, o in bianco/nero, seguendo le proprie esigenze.

TCL 40 NXTPAPER, le specifiche

Il TCL 40 NXTPAPER è dotato quindi di un display FHD+ NXTPAPER da 6,78 pollici di diagonale, due altoparlanti fisici compatibili con DTS, una fotocamera anteriore da 32 megapixel, nonché un sistema posteriore sufficientemente completo: principale da 50 megapixel, ultra-grandangolare da 5 megapixel e macro da 2 megapixel.

Volendo puntare sulla variante 5G, le differenze parlano di un display da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione HD+, 256GB di RAM e 6GB di RAM, per terminare con la stessa identica composizione fotografica, se non per la presenza di un sensore anteriore da 8 megapixel.

Entrambi i modelli sono compatibili con la T-Pen, ma acquistabile separatamente, dal prezzo consigliato di 199 euro per il NXTPAPER in 4G e di 249 euro per la variante 5G. Saranno acquistabili da fine settembre.