Con il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile sarà possibile ricevere fino ad addirittura 50 euro di rimborso. Questo sarà possibile grazie alla super promozione denominata Porta un amico in Kena. Vediamo qui di seguito i dettagli di questa fantastica iniziativa.

Porta un amico in Kena e ricevi fino a 50 euro di rimborso

È da poco ritornata una fantastica iniziativa del noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Come già accennato in apertura, stiamo parlando della promozione denominata Porta un amico in Kena. Come suggerisce il nome, gli utenti che porteranno nuove persone in Kena Mobile (tra cui amici, parenti o conoscenti) potranno ricevere dei rimborsi.

In particolare, per ogni persona che passa all’operatore telefonico virtuale, gli utenti riceveranno un bonus di 5 euro. Si potranno portare fino a 10 amici in Kena, per un totale quindi di ben 50 euro. Questo importo sarà caricato sul proprio credito residuo come ricarica in omaggio. Per tutti gli interessati a questa iniziativa, si avrà tempo ancora per un altro mese, ovvero fino al prossimo 28 settembre 2023.

Un’opportunità quindi unica per convincere i propri amici a passare a Kena Mobile. Ricordiamo infatti che l’operatore virtuale sta al momento proponendo delle offerte di rete mobile davvero favolose. Una di queste è l’offerta mobile denominata Kena 5,99 100 GB Promo TOP. Ad un costo di soli 5,99 euro al mese, gli utenti potranno utilizzare fino a ben 100 GB di traffico dati e potranno chiamare senza limiti tutti i numeri fissi e mobile nazionali e potranno anche inviare fino a 1000 SMS verso tutti i numeri.