Iliad è il noto operatore telefonico low cost italiano, che nell’ultimo periodo sta riscontrando un aumento considerevole di attivazione.

Infatti, l’operatore offre l’opportunità di accedere a promozioni davvero convenienti non solo garantendo prezzi vantaggiosi, rispetto ai suoi competitor, ma garantendo anche una connessione ad Internet veloce ed affidabile.

In occasione dell’Estate e di questo mese di Agosto, Iliad ha lanciato tre promo in particolare, adatte per chiunque necessiti di una rete internet stabile fuori casa e per coloro che, oltre ad Internet, prediligono anche un servizio voce illimitato.

Promo iliad: uno sguardo nel dettaglio

Di seguito, 3 delle promozioni iliad lanciate in questo mese di agosto 2023.

Flash 180. Tale promozione è attivabile fino al 15 Settembre 2023 , essa al costo mensile di 9,99 euro comprende:

– Minuti ed sms nazionali per qualsiasi numero fisso o mobile;

– Minuti illimitati verso più di 60 Paesi stranieri , senza scatto alla risposta;

– Ben 180 GB di internet alla velocità del 5G , se il vostro dispositivo lo supporta;

– 10 giga extra per la navigazione roaming presso i paesi dell’Unione Europea;

– Costo di attivazione di 9,99 euro somma da pagare solamente il primo mese.

Iliad 100. Per coloro che intendono spendere qualcosa in meno al mese, senza rinunciare ad una molteplicità di servizi inclusi, vi è la Iliad 100 . Essa al prezzo di 7.99 euro al mese, comprende:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono in Italia all’estero;

– Sms illimitati;

– 100 GB di Internet alla velocità di 4G/ 4G +;

– 8 euro di giga per il servizio roaming, per restare connesso nei paesi dell’Unione Europea;

– Attivazione promo di 9,99 euro .

Iliad dati 300. La promo è perfetta per tutte le persone che sono in continuo movimento e necessitano di una connessione che sia stabile e veloce. L’offerta al costo di 13,99 euro al mese, comprende:

– 300 Gb di internet in 4G / 4G +;

– 10 gb extra per navigare nei paesi dell’Unione Europea;

– Minuti e messaggi con tariffa consumo di 28 centesimi al minuto/messaggio.

– Attivazione 9,99 euro.

Tuttavia, questo che vi abbiamo indicato sono solo alcune promozioni che Iliad mette a disposizione per i suoi clienti, per poter valutare altre proposte è consigliabile consultare il sito internet ufficiale dell’operatore. L’attivazione di ogni offerta è possibile on-line o attraverso rivenditori autorizzati.