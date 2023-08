Iliad anche in questa parte conclusiva dell’estate conferma in toto la sua strategia delle ultime settimane, una strategia votata all’attacco grazie alla disponibilità della nuova tariffa Flash 180. Questa tariffa il cui costo è di 9,99 euro e che garantisce 180 Giga in 5G per internet è certamente la migliore promo del momento per la telefonia mobile. Iliad però non si accontenta solo delle ricaricabili e ad agosto rilancia anche la sua azione per la telefonia fissa.

Iliad, la migliore promozione per la Fibra ottica e la telefonia fissa

Sul fronte della telefonia domestica, il provider francese è in grado di garantire al pubblico la tecnologia della Fibra ottica a prezzi davvero competitivi, grazie alla promozione Iliad Box.

I clienti che scelgono la Iliad Box avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed anche la connessione internet illimitata, da sfruttare ovviamente grazie alla tecnologia della Fibra ottica sino a 4 Gbps di velocità. Il prezzo di questa promozione è di soli 24,99 euro al mese con l’aggiunta una tantum di una quota pari a 29,99 euro al momento della sottoscrizione della tariffa.

C’è però una soluzione da sfruttare. Iliad, infatti, ha previsto uno sconto vantaggioso sul prezzo finale dell’offerta Fibra ottica per chi ha anche una una tariffa per la telefonia mobile attiva. In tale circostanza il prezzo mensile della Iliad Box scende a soli 19,99 euro. Ricordiamo infine che il provider francese prevede un costo bloccato per le sue tariffe, senza quindi il pericolo di rimodulazioni nei mesi successivi all’attivazione.