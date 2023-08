Un’offerta davvero molto interessante è disponibile oggi da CoopVoce, risulta essere la soluzione perfetta su cui fare affidamento, nell’ottica comunque di spendere poco e di godere di un buon quantitativo di giga al mese.

Il risparmio con CoopVoce raggiunge livelli inattesi, con la Evo 200, questo è il nome della promozione, gli utenti possono spendere solo 7 euro, anche senza effettivamente essere costretti a provenire da specifici operatori telefonici tradizionali, o MVNO.

Non perdetevi le offerte Amazon che avrete gratis con il nostro canale Telegram esclusivo, disponibile al seguente link speciale.

CoopVoce, con 200 giga al mese farete faville

Attivarla è semplicissimo, basta collegarsi qui, e selezionare la ricezione della SIM direttamente al proprio domicilio. Il costo di attivazione è di 10 euro, a cui aggiungere anche i 7,90 euro necessari per il primo rinnovo, per un totale di 17,90 euro, ma con spedizione a titolo completamente gratuito.

Gli utenti poi dovranno pagare il canone mensile, tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, e godere di buonissimi contenuti: 200 giga al mese con navigazione in 4G, passando anche per illimitati minuti che possono essere utilizzati verso chiunque, e 1000 SMS da inviare a qualunque numero in Italia.

Nessun accenno all’esenzione dalle rimodulazioni contrattuali, ciò quindi non esenta l’azienda a cambiare il prezzo in futuro, ed in parallelo comunque non è presente alcun vincolo contrattuale di durata, in questo modo l’utente potrà decidere quando vorrà di abbandonare definitivamente l’azienda di riferimento (senza costi aggiuntivi).

I dettagli sono tutti raccolti direttamente al link che vi abbiamo inserito nell’articolo, così potrete essere sicuri di spendere poco e di godere di tanti contenuti.