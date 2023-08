Essa al prezzo di 27.95 euro , al mese prevede: – Navigazione Internet in Fibra ottica (FTTH) alla massima velocità e senza limiti; – 2.5 Gbps in download; – Modem FastGate incluso, – Attivazione gratuita; – Corsi Fastweb Digital Academy, per apprendere competenze digitali e comprendere al meglio le richieste del mercato attuale; – Chiamate illimitate a 15 cent al minuto e 15 cent. Con scatto alla risposta; – App myFastweb dedicata.

FASTWEB CASA

Al prezzo di 29.95 euro al mese, la promo comprende:

– Copertura in Fibra ottica (FTTH), navigazione Internet illimitata alla massima velocità consentita;

– 2.5 Gbps in download;

– Chiamate illimitate e senza scatto alla risposta;

– Attivazione gratuita;

– Modem Internet Box Nexxt incluso, per una connessione stabile e veloce. Il Box Nexxt è un modem di ultima generazione, che garantisce la massima copertura in qualsiasi stanza della casa;

– Servizio Assistenza casa, supporto H24 per la casa, in caso di eventuali danni o imprevisti, e Assistenza pet, disponibile sempre h24, per animali di età tra i 3 e 10 anni, e fornisce servizio telefonico veterinario, oltre alla possibilità di ricevere farmaci a domicilio e soccorso immediato in caso di smarrimento del vostro amico a quattro zampe;

– Corsi della Fastweb Digital Academy;

– App MyFasyweb dedicata, per avere tutto le informazioni relative alle offerte attive sulla propria linea telefonica.