Recensione NiPoGi AM08 PRO: Mini-PC con potente GPU integrata AMD Radeon 680M

Mini PC che riesce a distinguersi grazie al potente processore AMD Ryzen 7 e alla GPU integrata Radeon 680M, sufficienti per video editing in full HD e ottimi per videogames Battle royale!

NiPoGi AM08 PRO è un mini-pc che emerge rispetto agli altri grazie alla presenza di un processore AMD Ryzen 7 7735HS e una potente GPU integrata AMD Radeon 680M RDNA2.

Design e Materiali

Questo Mini PC ha un design che si sviluppa in verticale, a forma di trapezio isoscele.

Troviamo LED RGB nella parte superiore, sotto la scritta NIPOGI, e sotto il pulsante on/off frontale.

Nella parte frontale troviamo il jack da 3.5 mm, 2 porte USB Tipo A 3.0 e anche una porta Type – C USB 4.0,con una capacità di trasmissione fino a 200 Gbps, che può essere quindi essere sfuttata per collegarci ad una GPU esterna, qualora ce ne fosse bisogno.

Dietro troviamo altre 2 porte USB Tipo A 3.0, due porte HDMI, una porta Ethernet e l’ingresso per l’alimentatore (abbastanza grande da ben 120W)

Il lato sinistro del case ha una griglia di areazione e riporta la scritta “Gaming”, sotto è presente il sistema di dissipazione. Il lato destro è ancorato magneticamente ed è rimovibile in un attimo, sotto potremo accedere alle RAM, allo slot M2 e ad un ulteriore slot libero per un secondo hard disk SATA.

Il sistema di raffreddamento è affidato ad un sistema a doppia ventola, nonostante la loro dimensione ridotta è abbastanza silenzioso, con la ventola che si fa decisamente più pronunciata in modalità performance.

Le dimensioni sono di 12.5 x 12.5 x 6.5 cm e il peso è di 1,2 kg.

Hardware e prestazioni

Il processore AMD Ryzen 7 7735HS è dotato di 8 core Zen3+ e integra anche una GPU Radeon 680M a 12 core con architettura RDNA 2.

Si tratta di un processore con 8 core e 16 thread, che ha una frequenza base di 3,2 GHz e una frequenza turbo di 4,75 GHz, processo costruttivo a 6 nanometri a cache L3 di 16 MB e un TDP di 54 W, che può essere ridotto a 30W.

Nella nostra configurazione sono presenti ben 32 GB di RAM DDR5-4800 (aggiornabile a 64 GB) e un SSD PCIe 4.0 NVMe da 512GB abbastanza rapida.

Connettività completa grazie alla presenza della porta LAN, del Wi-Fi 6 ed al Bluetooth.

Il pulsante di accensione presenta anche un selettore zigrinato per switchare tra le tre modalità di funzionamento, che intervengono sulle ventole e sul TDP del processore: Silent con TDP bloccato a 30 W, Automatica con TDP a 40 W e Performance con TDP fino a 54 W.

Il colore del pulsante Power cambia in base alla modalità selezionata.

Gaming e Video Editing

Un PC senza scheda video dedicata difficilmente può essere definito da Gaming, eppure la scheda video integrada Radeon 680M ci ha veramente sorpresi, è una APU che consente di giocare bene in risoluzione 1920X1080 e con dettagli al minimo a tanti giochi, anche molto pesanti.

La GPU è basata sull’architettura RDNA2 e ha 12 CU (= 768 shader) con clock fino a 2.400 MHz, dotata di supporto hardware raytracing, anche se le prestazioni sono troppo lente per usarle nei giochi attuali.

Abbiamo rispolverato dallo scaffale Batman Arkam Knight e, con dettagli al minimo, riusciamo a tenere i 30 fps in quasi tutti gli scenari di gioco.

Non riusciremo a superare la fatidica soglia dei 60 fps, comunque ci si riesce a giocare, e in generale questa GPU integrata è in grado di far girare a 1080p anche alcuni giochi tripla A, seppur con dettagli al minimo e fps bassi.

In Apex legends riusciremo anche a spingerci oltre, superando i 60 fps di media con dettagli al minimo e potremo persino azzardare i settaggi grafici medi, sempre a 1080p.

In Fortnite, con dettagli al minimo, riusciremo addirittura i 100 fps!

Interessante l’utilizzo come stazione di emulazione di console.

Abbiamo fatto anche quealche montaggio video utilizzando Adobe Premiere, qui purtroppo non potremo beneficiare della tecnologia QuickSync di Intel, prendendo un po’ di paga dalla concorrente Intel Iris Xe, comunque siamo riusciti a montare un fideo in FullHD, aiutati dai benn 32 GB di RAM.

A bordo troverete preinstallato Windows 11 Professional, con licenza ed è totalmente assente da bloatware.

Anche i consumi sono davvero molto contenuti, grazie alla piattaforma CPU e GPU integrata di derivazione notebook, con TDP Massimo a 54W e alimentatore da 200W.

Conclusioni e prezzo

A poco meno di 600 euro questo Mini PC ci ha veramente sorpreso, o meglio a sorprenderci è stato il processore con la sua ottima GPU, incredibile cosa è possibile fare oggi con una scheda grafica integrata pensata per i notebook.

Codice sconto

10% Off code: TOK9WPPY