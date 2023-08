Level Infinite ha tenuto uno showcase denominato “Into the Infinite” durante il quale ha condiviso tantissime informazioni sul futuro della software house. Nel corso dei prossimi mesi faranno il proprio debutto una serie di titoli mobile che spazieranno fra vari generi per accontentare i gusti di tutti gli utenti.

Arena Breakout

Durante lo showcase è stato mostrato un nuovo trailer dedicato ad Arena Breakout. Il titolo FPS tattico riceverà un importante aggiornamento intitolato “Battle for the Port” e il debutto è previsto per ottobre.

I giocatori potranno divertirsi all’interno della nuovissima mappa del Porto e sfidare il potente boss Delwin Pan. Come se non bastasse, l’arrivo di un tifone renderà le partite ancora più frenetiche e concitate.

Assassin’s Creed Jade

Assassin’s Creed Jade porta su mobile l’eterna lotta tra Assassini e Templari. I giocatori potranno mischiarsi tra la folla, affrontare missioni stealth e saltare tra i tetti grazie al parkour.

Il Closed Beta Test arriverà nel corso dei prossimi mesi insieme a tante nuovi informazioni. Nel frattempo è possibile guardare il trailer di gameplay che mostra alcune delle principali feature del gioco.

Il gaming su mobile si prepara a vivere una stagione ricca di titoli e aggiornamenti grazie alle novità targate Level Infinite

Command & Conquer: Legions

Il nuovo trailer esclusivo di Command & Conquer: Legions ha svelato nuovi dettagli sul titolo appartenente alla saga di Command & Conquer. Il gameplay strategico e la componente social saranno due elementi essenziali per questo gioco mobile.

Dune: Spice Wars

Gli sviluppatori Shiro Games e Funcom hanno fornito nuovi dettagli per Dune: Spice Wars. Il titolo è attualmente in fase Early Access mentre la versione definitiva uscirà a settembre incorporando tantissime novità e migliorie possibili solo grazie al feedback della community.

Tarisland

Durante la presentazione, il trailer di Tarisland ha permesso di approfondire alcuni elementi del gioco. A novembre inizierà una seconda Closed Beta dedicata anche agli utenti Europei per provare in anteprima le funzionalità.

Il gioco sarà un MMORPG gratuito e multipiattaforma con un profondo sistema di classi ed elementi PVP per rendere più immersivo il titolo. L’esplorazione sarà libera per dare la massima libertà agli utenti.