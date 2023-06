Tarisland, i giocatori potranno divertirsi in anteprima grazie alla Closed Beta

A partire dal prossimo 27 giugno 2023, gli utenti potranno partecipare alla fase di Closed Beta di Tarisland. Il nuovo MMORPG cross-platform si preannuncia estremamente dinamico e tutti coloro interessati a provare in anteprima il titolo potranno pre-registrarsi sul sito ufficiale.

Le registrazioni sono già aperte e su PC saranno aperte a tutti i giocatori, mentre su Android saranno interessate solo alcune regioni tra cui Brasile, Canada, Filippine e UK. La Closed Beta di Tarisland permetterà di muovere i primi passi in questo mondo virtuale.

I giocatori potranno familiarizzare con una delle sette classi di personaggi disponibili. Una volta scelto il proprio avatar, sarà possibile esplorare il Canyon di Ancash, SilverLit e la Misty Forest oltre a poter affrontare le rispettive storyline e quest. Inoltre, i giocatori potranno allearsi per affrontare in cooperativa i raid ed esplorare i pericolosi dungeon.

Gli sviluppatori di Tarisland hanno confermato la data di uscita della Closed Beta per provare in anteprima il gioco, le pre-registrazioni sono già aperte

Inoltre, la Closed Beta sarà un ottimo modo per scoprire i punti di forza delle varie classi e prepararsi al lancio ufficiale. Per rendere ancora più interessante la prova, gli sviluppatori hanno scelto di creare un evento speciale dedicato a tutti i giocatori. I primi utenti che sconfiggeranno i quattro boss dei dungeon, con una squadra di 10 persone, riceveranno delle ricompense esclusive per la Closed Beta.

Tra le varie opzioni della prova, i giocatori potranno provare cinque professioni di crafting oltre ad entrare nell’Arena o nei Battleground. I più coraggiosi potranno affrontare i World Boss e saggiare le sfide di livello più elevato.

Gli sviluppatori non vedono l’ora di poter mostrare il risultato di anni di sviluppo di Tarisland. Il mondo di gioco si preannuncia estremamente vario, caratterizzato da diverse civiltà che sorgono in vari biomi. Ogni angolo del mondo di gioco sarà unico, vario e avvincente e permetterà di sfruttare al meglio le diverse modalità di gioco.

I giocatori potranno scegliere e personalizzare liberamente le varie classi per adattare il personaggio al proprio stile. Non mancheranno contenuti PvE e sfide PvP sempre nuove, che saranno basate su un sistema stagionale. L’obiettivo è quello di creare un ecosistema di gioco equo e sostenibile per tutti i giocatori, quindi non saranno presenti meccaniche pay-to-win. Tarisland sarà disponibile per iOS, Android e PC.