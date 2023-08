Fra i vari operatori telefonici virtuali presenti sul territorio italiano, CoopVoce è uno di quelli che lascia letteralmente senza parole. Per chi è alla ricerca di un’offerta esagerata che permetta di navigare senza sosta in internet, c’è la nuova proposta denominata CoopVoce Evo 200. Sostanzialmente, l’operatore sta offrendo ad un prezzo ridicolo ben 200 GB per navigare e non solo.

CoopVoce è impazzito, offerta mobile con ben 200 GB ad un prezzo esagerato

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce sta lasciando tutti senza parole con la sua nuova offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, stiamo parlando dell’offerta denominata CoopVoce Evo 200. È un’offerta davvero da paura dato che ad un costo ridicolo permette di utilizzare ogni mese addirittura 200 GB di traffico dati per navigare in tutta tranquillità.

Il costo da pagare è infatti di appena 7,90 euro al mese e, come riportato sul sito ufficiale dell’operatore, è bloccato per sempre. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS da inviare verso tutti i numeri. Per chi attiverà l’offerta dal sito ufficiale dell’operatore, non sono poi previsti diversi costi, tra cui quello della spedizione della scheda sim e anche il costo di attivazione.

Questa offerta però sarà disponibile soltanto per poco altro tempo. In alternativa, quando non sarà più disponibile, si potrà attivare la nuova offerta mobile denominata CoopVoce Evo 180. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare 180 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri. Il costo mensile da pagare sarà però di 9,90 euro al mese.