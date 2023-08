Apple è pronta a procedere con la presentazione della nuova generazione di iPhone che, come sappiamo ormai da tempo, includerà quattro dispositivi differenti l’uno dall’altro per prestazioni, dimensioni e costo. Quest’anno, però, diremo addio al top di gamma in assoluto: nuove conferme ritengono che non sarà presente alcun iPhone 15 Pro Max.

Apple dice addio all’iPhone 15 Pro Max in favore di iPhone 15 Ultra!

Un addio che non è poi un addio, quella di Apple è soltanto una mossa volta ad esaltare maggiormente le prestazioni del suo top di gamma, il quale non sarà più chiamato iPhone 15 Pro Max ma iPhone 15 Ultra.

Nei mesi scorsi la questione ha alimentato parecchi dubbi. Inizialmente gli esperti ritenevano possibile l’arrivo di un quinto dispositivo che sarebbe stato chiamato, appunto, iPhone 15 Ultra. Successivamente è stato riferito che, molto probabilmente Apple avrebbe semplicemente cambiato il nome del suo modello di punta.

Andrew O’Hara di Apple Insider conferma quest’ultima ipotesi ritenendo che l’intenzione di Apple è soltanto quella di evidenziare ancor di più le capacità del suo iPhone 15 più sofisticato, mostrandosi così coerente con quanto affermato in precedenza circa la volontà di rendere ogni nuovo melafonino differente dall’altro.

Rispetto all’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Ultra accoglierà un sensore fotografico di alta qualità, oltre a una batteria ancora più grande a un display con cornici sottilissime. Questi fattori contribuiscono a rendere il dispositivo degno al denominazione Ultra, che sarà giustificata anche dall’evidente differenza di prezzo dello smartphone rispetto alla versione standard.

In attesa di conferme sulla scelta del nome da parte dell’azienda, riportiamo quelli che potrebbero essere i colori dei nuovi melafonini: nero, blu, giallo, oro rosa, arancione e verde.