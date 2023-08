Huawei MatePad 11,5" arriva in Italia, il tablet a meno di 300€

Huawei MatePad 11,5″ arriva ufficialmente in Italia, il nuovo membro della famiglia MatePad, pensato principalmente per la produttività, ed in vendita ad un prezzo inferiore ai 300 euro.

Realizzato con un corpo metallico unibody, il prodotto punta fortissimo sull’eleganza e sulla portabilità, pur mantenendosi il più semplice possibile. Lo spessore di 6,85 millimetri, inferiore ad uno smartphone, ed il peso di 499 grammi, lo rendono molto facile da trasportare.

Le specifiche tecniche sono comunque di ottimo livello, incrociamo infatti un pannello FullView da 11,5 pollici con cornici sottili (il rapporto schermo/corpo è dell’86%), rapporto d’aspetto 3:2, frequenza di aggiornamento di 120Hz, e risoluzione 2200 x 1440 pixel, per una definizione quasi superiore al normale.

Huawei MatePad 11,5″ – come migliorare la produttività

La produttività con Huawei MatePad 11,5″ è migliorata dalla presenza della tastiera portatile Smart Keyboard, la quale presenta una corsa di 1,5 millimetri, e funzioni molto simili ad un accessorio per PC.

Sotto il cofano troviamo il sistema operativo HarmonyOS 3.1, con utiliy migliorate ed innovate, come drag and drop, collaborazione multischermo, SuperHub (per il rapido trasferimento di dati), Huawei Notes, per facilitare la scrittura degli appunti, e molto altro ancora.

La batteria è comunque un componente da 7700mAh pronto a garantire una buona autonomia, con supporto alla ricarica rapida da 20W, ed un piccolo occhio al gaming con la dual-antenna 2×2 MIMO. Huawei MatePad 11,5″ può essere acquistato da oggi nella versione 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, ad un prezzo di partenza di 299,90 euro (l’unica colorazione disponibile è Space Gray). Per maggiori informazioni collegatevi a questo link.