Ancora deve essere presentato, ma le voci che parlano di lui si sono già fatte sentire da mesi: ovviamente stiamo parlando del nuovo iPhone 15 e dei nuovi rumors che parlano di un nuovo processore nuovo di zecca.

Il primo a rivelare la notizia è stato Wccftech, un leaker molto noto nell’ambiente che ha svelato in anteprima mondiale quelli che sembrano gli ID dei prossimi chip del nuovo iPhone.

La sigla è chiara: sarà sviluppato un nuovo A19 Bionic per iPhone e sarà introdotto per la prima volta il processore M5 per Mac. Ma non bisogna confondere le cose: perchè il nuovo iPhone 15 vedrà montato il A17 Bionic, diverso quindi dal processore che stanno sviluppando adesso.

Sono ormai noti anche i risultati dei benchmark dell’ultima serie di processori Bionic che hanno dimostrato prestazioni ben superiori ad Android, inoltre l’A17 dovrebbe essere il primo chip a 3 nm prodotto da Apple.

Delle novità da non sottovalutare

E tra le altre novità, sono emerse altre voci che parlano invece della possibilità che Apple possa cambiare il nome della serie Pro Max in “Ultra“. Anche Apple Insider ha dichiarato che sulla base di ciò che è stato riferito da “più fonti” ciò potrebbe effettivamente verificarsi.

Potrebbe anche essere utilizzata una fotocamera con obiettivo periscopico con ingrandimento 10x rispetto a quello da 2X e 12 MP montato sulla serie 14 Pro. Ma non tutti sono convinti di questa scelta, quindi rimane ancora un’incognita da verificare.

Mentre è stato confermato da O’Hara stesso che le voci che parlano del design dei top di gamma possono essere considerate praticamente vere. Nello specifico si parla di un nuovo pulsante “Azione” al posto dell’interruttore per mutare l’audio e nuovi telai in titanio.