WhatsApp è diventata a tutti gli effetti la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Con più di un milione di utenti, l’app sembra aver superato di gran lunga ogni tipo di concorrenza. Tuttavia ciò che rende WhatsApp così popolare, non è solo il servizio in sé, ma anche la pluralità di funzioni e trucchi di cui essa dispone oltre alla grande attenzione che rivolge quotidianamente ai suoi utenti.

Infatti, è proprio ascoltando le opinioni e le richieste dei suoi iscritti che la piattaforma introduce, di volta in volta, nuovi aggiornamenti e funzioni, oltre al miglioramento di quelle già esistenti.

A tal proposito, per coloro che non ne sono a conoscenza, ci forniamo una piccola lista relativa a 5 dei più importanti trucchi dell’app, di cui non potrete più farne a meno.

WhatsApp: trucchi e funzioni nascoste

Risparmia il tuo spazio di archiviazione con l’invio di immagini più piccole . Puoi ridurre infatti il peso di ogni immagine inviata andando direttamente nelle impostazioni dell’app, cliccare su “ Archiviazione e dati “, poi su “Qualità caricamento foto “. Da qui avrai la possibilità di scegliere tra opzioni diverse come: “ Auto “, “Migliore qualità ” o “Risparmio dati”.

Individuare lo spazio di archiviazione occupato da ogni contatto o gruppo Whatsapp . Per farlo basta andare ancora una volta su "Impostazioni" , "Archiviazione e dati ", " Gestisci Archiviazione". Dopodiché ti verranno mostrate tutte le statistiche attinenti. Da qui potrai poi decidere quali file eliminare o meno, attraverso l'opzione "Elimina Tutto".

Utilizzare WhatsApp su due telefoni contemporaneamente. Innanzitutto servirà installare l'app su entrambi i telefoni, avviarla e cliccare i tre punti che si trovano in alto a destra sullo schermo. Cliccare su " Collega un dispositivo" , da qui apparirà un codice QR che dovrete scansionate con il secondo telefono. Per scansionare il codice sull'altro telefono, dovrete cliccare sul menù a tre punti, "Dispositivi collegati " e "Collega un dispositivo" . Da qui procedere con lo scansionamento. Sarà inoltre possibile utilizzare, in questo modo, ben 4 dispositivi in contemporanea.

Abilitate la verifica in due passaggi, per garantire una maggiore sicurezza alle tue chat. In modo che eventuali truffatori o hacker esperti incontrino delle reali difficoltà ad accedere alla piattaforma. Per impostare la verifica a due passaggi, ecco le fasi da seguire: "Impostazioni", "Account" , " Verifica di due passaggi". Da qui dovrai digitare un PIN di 6 cifre, che ti verrà richiesto ogni volta che cercherai di accedere a WhatsApp su un nuovo dispositivo. E potrai ricorrere alla tua mail nel caso dimenticassi il PIN.

Disabilita le conferme di lettura.

Le spunte blu possono risultare parecchio fastidiose quando si vuole leggere un messaggio senza che l’altra persona se ne accorga. Ed è per questo che WhatsApp permette di disabilitarle, in modo che possiate aprire le chat e rispondere quando volete, senza alcun tipo di ansia. Per disabilitare questa funzione basta andare su “Impostazioni”, “Account”, “Privacy” e poi deselezionare l’opzione “Conferma di lettura”.

Questi sono solo alcuni degli innumerevoli trucchi e funzioni che WhatsApp mette a disposizione dei suoi utenti.