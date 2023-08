WhatsApp è ad oggi l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, con oltre 1 miliardo di utenti attivi giornalmente, contro i 700/800 milioni di Telegram. In un periodo storico in cui la serietà e l’affidabilità delle persone è messa davvero a dura prova, sono sempre di più gli utenti che vorrebbero spiare il proprio partner, scoprendo nel dettaglio tutte le sue chat.

Di base, a meno che non si riesca ad installare fisicamente un software sul dispositivo della vittima, pare essere praticamente impossibile riuscire a tutti gli effetti ed accedere ad ogni singolo messaggio o chat, ma esiste una soluzione più generale che può aiutare a controllare gli accesso di un account, senza troppi software da installare. Un trucchetto adatto a tutti, anche agli utenti più inesperti.

Se volete ricevere oggi le offerte Amazon gratis, ecco qui il nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete nuovi codici sconto ogni giorno.

WhatsApp, ecco come spiare qualcuno

Il tool di cui vi parliamo oggi prende il nome di Whats Tracker, questi non è altro che un controllore degli accessi, ovvero permette di mantenere una traccia di tutti i login e logout di un determinato account, in modo completamente automatico. Il sistema scrive il tutto su un file log, al quale il consumatore può tranquillamente accedere per avere la certezza di scoprire quando la persona controllata ha deciso di collegarsi a WhatsApp, e quando ha abbandonato la chat.

Un trucchetto aperto a tutti, completamente gratuito, ed adatto anche a coloro che non ‘masticano’ troppo la tecnologia, ma sopratutto che non richiede il possesso dello smartphone della vittima.