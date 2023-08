Continua ad ampliarsi di nuovi dispositivi il mercato dei Tablet, in fermento ormai da diversi mesi. Oukitel ha presentato quello che promette di essere il rugged tablet più robusto al mondo, Oukitel RT6.

Dotato di 20.000mAh di batteria e con a bordo Android 13 e un’ampia capacità di archiviazione (espandibile per giunta), l’Oukitel RT6 è sul mercato per garantire un utilizzo anche nelle condizioni più avverse. Non solo la resistenza, ma anche per lo schermo FHD+ da 10,1 pollici con 400 nit di luminosità, che offre una visione ottimale sia in ambienti interni che esterni, ne fanno sicuramente un tablet da tenere in forte considerazione.

Tante certificazioni e una batteria enorme

Certificato per gli standard IP68, IP69K e MIL-STD-810H, l’Oukitel RT6 è progettato per resistere a cadute accidentali, pioggia e temperature estreme. Il dispositivo rappresenta il compagno ideale per le vacanze all’aperto (campeggi ed escursioni) e per i professionisti che necessitano di un dispositivo in grado di lavorare in condizioni avverse.

La batteria da 20.000mAh di Oukitel RT6 può garantire 2250 ore di standby secondo quanto dichiarato dall’azienda. Tradotto in 15 ore di riproduzione video e 15 ore di gioco, quindi operatività garantita anche di più giorni con una sola carica. Inoltre, grazie alla funzione di ricarica inversa, può essere usato come powerbank e ricaricare altri dispositivi in situazioni di bisogno.

La CPU è il noto octa-core MediaTek MT8788 accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di ROM e, come già accennato, l’ultimo sistema Android 13. Multitasking e gaming non saranno un problema con l’Oukitel RT6, anche con applicazioni esose di risorse. La RAM può essere espansa fino a a 14GB e mentre la memoria integrata fino a 1TB tramite micro SD.

Il design rugged non è l’unico vantaggio per un utilizzo outdoor, l’RT6 è dotato di una cinghia da polso e da spalla in omaggio e un supporto in alluminio di alta qualità. Accessori studiati appositamente per permettere una maggiore mobilità, facilitando gli spostamenti e il lavoro.

Già disponibile all’acquisto sullo store ufficiale

Oukitel ha confmerato il prezzo di mercato di 399,99 dollari. Tuttavia in occasione del lancio di RT6 sullo store ufficiale Oukitel si potrà ottenere scontato del 20% ad un prezzo finale di 349,99 dollari. Tenete inoltre a mente gli omaggi che potete scegliere al momento dell’acquisto tra: supporto in alluminio, una cinghia da polso e una tracolla. In base a ciò che meglio risponde alle vostre necessità.