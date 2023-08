Tra i vari operatori telefonici italiani, Iliad continua a stupire con le sue strepitose proposte. L’operatore telefonico ha infatti da poco proposto un’offerta che lascia senza parole, cioè Iliad Flash 180. Oltre a questa, comunque, l’operatore telefonico sta continuando a proporre tante altre offerte comunque interessanti. Scopriamole qui di seguito.

Iliad, l’operatore telefonico stupisce con il suo catalogo di offerte favolose

L’operatore telefonico Iliad è uno dei più interessanti e convenienti presenti al momento sul territorio italiano.una delle sue ultime offerte, ovvero Iliad Flash 180, ha stupito tutti per la sua proposta. Il bundle include infatti fino a 180 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo di soli 9,99 euro al mese.

Come già detto, però, l’operatore sta continuando a proporre anche altre offerte super interessanti. Una di quelle più a basso costo è Iliad Voce. Quest’ultima ha un costo di appena 4,99 euro al mese ed include 40 MB di traffico dati per navigare con connettività 4G/4G+, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.

Come via di mezzo tra le due precedenti, c’è poi disponibile un’altra super offerta, ovvero l’offerta mobile denominata Iliad Giga 100. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 100 GB di traffico dati e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Gli utenti che decideranno di attivarla, in particolare, dovranno pagare un costo di soli 7,99 euro al mese.