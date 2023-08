Nei primi 8 mesi del 2023, WhatsApp ha visto il lancio e l’introduzione di una marea di funzioni molto speciali, che hanno indiscutibilmente ampliato la versatilità dell’app, rendendola molto più completa, funzionale ed in linea con le aspettative dell’utente finale.

Essendo davvero tante le novità effettivamente introdotte, molti di noi non ne sono ancora entrati effettivamente in confidenza, per questo motivo è fondamentale andare ad elencarle nel dettaglio, in modo da conoscerle ed apprenderle sin da subito, per riuscire ad utilizzare al meglio l’applicazione di messaggistica di casa Meta.

WhatsApp, un lungo elenco di funzioni incredibili

La prima funzione che dovete conoscere assolutamente riguarda la modifica dei messaggi, dovete infatti sapere che entro 15 minuti dall’invio, potrete modificare il singolo messaggio, semplicemente selezionandolo e premendo i tre puntini in alto a destra, con la voce Modifica Messaggio (verrà ugualmente notificato “messaggio modificato” nella chat stessa).

Al secondo posto troviamo la possibilità di inviare messaggi a sé stessi, questa possibilità permette al consumatore di auto-inoltrarsi tantissimi contenuti, come ad esempio allegati, file, immagini o audio, trasformando WhatsApp in un vero e proprio servizio cloud.

In ultimo non possiamo che includere una coppia di funzioni di recentissima introduzione, l’invio di messaggi video brevi (verrà lanciata a breve), un qualcosa di molto particolare che intende rivoluzionare nuovamente il mercato, ed anche la condivisione dello schermo con gli altri utenti, così da poter inviare rapidamente informazioni senza troppa fatica.