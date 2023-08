Aggiornare qualsiasi app è sempre molto importante: permette di avere la versione più sicura e performante. Lo stesso discorso vale anche per Whatsapp, usata da milioni di utenti ogni giorno, per avere anche a disposizione le funzioni che ormai vengono pubblicate di continuo.

Se non sapete come fare, non c’è da preoccuparsi, di seguito vi spiegheremo come fare, sia che abbiate uno smartphone Android che un iPhone, affinché non riscontriate nessun problema o difficoltà.

Come aggiornare WhatsApp su Android

L’aggiornamento dell’app su un cellulare Android si può effettuare in due modi: manualmente o imponendo l’aggiornamento automatico tramite il Play Store di Google.

Per effettuare la procedura in maniera manuale, basta recarsi su Play Store e cliccare “Aggiorna”, molto semplice. Nel caso in cui dovesse esserci la scritta “Apri”, vorrà dire che sul vostro smartphone avete già la versione più recente. In alternativa, sempre su Play Store, basta andare sugli aggiornamenti disponibili di tutte le app e vedere se tra di esse compare Whatsapp.

Nel secondo caso, per l’impostazione di un sistema di aggiornamento automatico, basta andare nelle Impostazioni, cliccare Preferenze di rete ed infine scegliere l’aggiornamento delle app automatico. Questo può anche essere definito in base anche alla connessione: se permetterlo solo quando il cellulare è collegato ad una rete Wi-Fi o quando ha a disposizione qualsiasi rete, anche se questo potrebbe portare al consumo più veloce dei giga che si hanno nella propria offerta telefonica. Infine, non dimenticate di premere il tasto Fine per salvare, altrimenti dovrete rifare tutto dall’inizio!

Avviare l’aggiornamento su iPhone

Come nel caso dei dispositivi Android, anche qui si può scegliere tra un’alternativa manuale o automatica. Ovviamente al posto di usare il Play Store dovrete recarvi nell’App store.

Per effettuare l’aggiornamento manualmente, basterà cercare Whatsapp nell’App store e cliccare su Aggiorna, il resto è come per Android: se c’è scritto apri, la versione che possedete al momento è l’ultima in circolazione. Anche qui è possibile controllare nella sezione Aggiornamenti se è presente la voce WhatsApp. Praticamente non cambia nulla rispetto al sistema operativo precedente.

Invece, per l’aggiornamento automatico, bisogna recarsi sulle Impostazioni, cliccare App Store e premere l’interruttore presente vicino Aggiornamenti app in modo che sia su ON. Se si vuole aggiornare l’app anche senza al Wi-Fi, dovete selezionare Download automatici. Come prima, anche in questo caso, c’è il rischio di consumo maggiore di Giga.