Il noto produttore cinese Vivo continua a sfornare nuovi dispositivi sempre più interessanti. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha annunciato ufficialmente in madre patria un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del nuovo Vivo V77t e può vantare la presenza di addirittura 256 GB di storage interno. Vediamo qui di seguito il resto delle caratteristiche.

Vivo annuncia ufficialmente in Cina il nuovo mid-range Vivo V77t con 256 GB

Vivo V77t è il nuovo smartphone di fascia media del noto produttore cinese e già stupisce per il suo enorme quantitativo di storage interno. Come già accennato in apertura, infatti, lo smartphone può vantare la presenza di addirittura 256 GB di storage interno. Le caratteristiche interessanti, però, non finiscono qui.

Sotto alla scocca troviamo uno degli ultimi soc di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 7020. Sul fronte lo smartphone presenta poi un ampio display con una diagonale da 6.64 pollici in risoluzione FullHD+ con tecnologia IPS LCD e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. In alto è presente un piccolo foro dove trova posto la selfie camera da 8 MP. Sul retro, invece, lo smartphone dispone di una dual camera posteriore con un sensore fotografico principale da 50 MP. La batteria ha poi una grande capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 44W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone di fascia media Vivo V77t sarà disponibile all’acquisto in Cina nelle colorazioni Phoenix Gold, Black e Jade Green ad un prezzo di partenza di circa 175 euro al cambio attuale, mentre il suo prezzo massimo è di circa 200 euro.