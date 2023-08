WhatsApp è sempre attenta ai bisogni degli utenti e non a caso in queste ultime settimane ha rilasciato una serie di upgrade molto significativi per migliorare l’esperienza del pubblico sulla chat. Sia la possibilità di modificare messaggi già inviati, sia la possibilità di accedere su uno stesso profilo su più dispositivi hanno incontrato il consenso degli utenti e degli addetti ai lavori. Un fronte dove WhatsApp è particolarmente attiva è quello della sicurezza. Proprio su tale filone si può analizzare il prossimo aggiornamento della chat.

WhatsApp, la password arriva anche sulla versione desktop

Come anticipato dal portale WABetaInfo, il prossimo upgrade della chat dovrebbe riguardare la sua versione desktop, ossia WhatsApp Web. In particolare, gli sviluppatori andranno ad estendere quella che è una funzione già oggi disponibile per la versione mobile, ossia la password, anche sulla piattaforma per pc.

In seguito ai momenti di inattività sul computer, una volta riattivato il dispositivo, WhatsApp attiverà un blocca schermo con la conseguente richiesta di una password per l’accesso a tutte le conversazioni. Solo con la comunicazione della password sarà possibile riaprire l’home della chat e conversare con amici e contatti della rubrica.

Ovviamente questa funzione non sarà obbligatoria, ma sarà facoltativa per gli utenti che potranno attivare e disattivare a loro piacimento tale strumento attraverso il menù delle Impostazioni.

Non si conoscono ancora i tempi di rilascio per questo upgrade, ma il processo di roll out non dovrebbe richiedere particolari lungaggini. Attraverso questa novità le conversazioni degli utenti di WhatsApp saranno protette definitivamente, sia su mobile che su desktop.