iPhone, lo smartphone ancora una volta ha salvato la vita a delle persone

La tecnologia può davvero fare la differenza, a volte anche tra la vita e la morte. Questo è ciò che è accaduto alle Hawaii, dove un devastante incendio ha messo a rischio la vita di molte persone. In particolare, un gruppo di cinque giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, si è trovato circondato dalle fiamme mentre si trovava in auto, senza sapere quale direzione prendere per sfuggire all’inferno che li circondava. La situazione era resa ancora più critica dal fatto che, a causa dell’incendio, sia la connessione internet che la linea telefonica erano fuori servizio.

iPhone: tutto merito di Apple Emergency SOS

Tuttavia, uno di loro ha avuto la prontezza di utilizzare una funzione poco conosciuta degli iPhone, introdotta da Apple nel 2020, chiamata Apple Emergency SOS. Questa funzione, che sfrutta la comunicazione satellitare, permette di contattare automaticamente il numero di emergenza locale e inviare contemporaneamente la posizione del telefono, anche in assenza di connessione internet o di rete telefonica. Grazie a questa funzione, i giovani sono riusciti a contattare i vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto in 30 minuti e li hanno tratti in salvo.

La storia è stata condivisa su X, il social network di Elon Musk, da Michael Miraflor, un conoscente dei giovani coinvolti. Ha pubblicato gli screenshot della chat di emergenza tra i soccorritori e il gruppo di giovani, mostrando la drammaticità della situazione e come la funzione di SOS dell’iPhone abbia letteralmente salvato le loro vite. Il post ha riscosso grande interesse, totalizzando quasi 9 milioni di visualizzazioni.

Questo episodio sottolinea l’importanza delle innovazioni tecnologiche e come, in determinate circostanze, possano fare la differenza. La funzione di SOS dell’iPhone, in questo caso, ha dimostrato di essere uno strumento prezioso, capace di salvare vite umane in situazioni estremamente pericolose. E mentre la tecnologia continua a progredire, è fondamentale essere consapevoli delle diverse funzionalità offerte dai dispositivi che utilizziamo quotidianamente, poiché potrebbero rivelarsi essenziali in momenti critici.