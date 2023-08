La piattaforma Amazon propone, come in questo caso, alcuni prodotti ricondizionati e completamente funzionanti, ad un prezzo molto inferiore rispetto al listino.

Oggi vogliamo parlarvi di HP ProDesk, Pc Desktop Pronto All’Uso con processore Intel i5-4570, Ram 16Gb, SSD 512Gb. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

HP ProDesk: Pc Desktop Pronto All’Uso in offerta su Amazon

Il Computer fisso HP monta un processore Intel i5-4570 con frequenza fino a 3,20 Ghz. Il Pc desktop ha ram ddr3 da 16Gb, ssd da 512Gb, Windows 11 pro, Pacchetto Office 2021 + Chiavetta Wi-Fi. Il Pc desktop ha una licenza Windows 11 PRO 64 bit originale (no DVD) già installato. In omaggio ai nostri clienti installiamo Pacchetto Office 2021, Antivirus, Chrome, VLC, per rendere il computer pronto all’uso senza l’ausilio di un tecnico.

Grazie al processore Intel i5 a 4-Core e all’SSD da 512GB il Pc è in grado di garantire performance in ogni ambito di ufficio lavorativo. Come anticipato precedentemente, questo prodotto ricondizionato è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon.

Questo prodotto avrà una batteria che supera l’80% di capacità rispetto al nuovo. Gli accessori potrebbero non essere originali, ma saranno compatibili e perfettamente funzionanti. Il prodotto potrebbe arrivare in una scatola generica. Seguendo questo link potrete acquistarlo al prezzo di 115 euro invece di 139 euro.