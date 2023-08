Questo è un mese di ritorni sulle piattaforme di streaming e i canali per le serie tv. Nuove ed attesissime stagioni sono in onda o sono state interamente pubblicate su SKY Serie, Disney+ e Prime Video.

Se non avete guardato le stagioni precedenti, non preoccupatevi, cercheremo di essere totalmente #NOSPOILER e magari di farvi interessare e cominciare qualcosa di nuovo. Per dare un tocco di brio e una scelta più ampia varieremo con i generi, una vera macedonia estiva: andremo dalla commedia drammatica sentimentale, al genere mistery-thriller e infine al comedy fantasy.

Le Nuove stagioni di Serie tv tanto attese

Come anticipato tratteremo di nuove stagioni. Precisamente per Sky Serie parleremo della seconda stagione del sequel di una delle serie più amate e “progressiste” degli anni ’90-2000, ovvero Sex and City. Proseguiremo verso un trio davvero inaspettato composto da Steeve Martin, Martin Short e Selena Gomez con le loro storie di omicidi e misteri in un meraviglioso e oscuro condominio su Disney+. In ultimo, beh se amate il fantasy la conoscerete già, una serie particolare e con degli interpreti a nostro dire pazzeschi: Michael Sheen e David Tennant. Solo questi due nomi vi dovrebbero già aver fatto comprendere di cosa tratteremo. Ma andiamo con ordine.

And Just like That Seconda stagione su Sky Serie

Come anticipato And just like that è una serie romantica/drammatica che prosegue la storia delle amate protagoniste di Sex and the City. Resta però un grosso buco nel cuore con l’assenza dell’essenza della serie degli anni ’90: Samantha (di cui si vocifera un cameo nell’attuale stagione). Non è uno spoiler, ma un avviso. La sua mancanza si sente, nonostante vengano introdotti nuovi personaggi.

And just like that si concentra quindi su Carrie, Miranda e Charlotte e sulla loro vita nella modaiola New York. Affronteranno, quindi, le difficoltà della vita da cinquantenni, ma sempre con un certo stile (anche se a volte discutibile). La prima stagione ha dei colpi di scena non indifferenti che forse amerete o forse odierete, sta di fatto che nulla sarà più come prima. La seconda porta con sé grandi ritorni e nuovi inizi, per ricordare che la vita è una sola e va vissuta al meglio in ogni suo attimo. Vi avvisiamo che è ancora in onda, ma al finale (il 24 agosto) mancano solo due episodi.

Only Murders in the Building 3 stagione su Disney+

Only Murders in the Building narra le vicende di tre insoliti protagonisti che uniscono le loro forze per risolvere gli omicidi misteriosi che avvengono nel loro condominio, che si ispira al reale Belnord di New York. Non sono di certo dei professionisti, ma sanno abbastanza di crimine per fare dello scoperte sconcertanti grazie al loro ingegno.

Qui siamo giunti ben alla terza stagione, quindi avrete un bel po’ da recuperare, ma se la iniziate finirete le prime due in un sol boccone. Gli attori, storiche figure nel mondo del cine, uniti all’ex bambina prodigio di Disney Channel ormai adulta e con una grande carriera, riescono a catturare l’attenzione mantenendo una verve comica. È proprio questo il punto di forza, questi tre personaggi che creano un rapporto fatto di rispetto ma anche di conflittualità e rivalità che dona alla serie equilibrio tra commedia e mystery. Inoltre state attenti, contiene tanti di quei cameo che son difficili da contare, quindi occhi aperti e prestate attenzione a chiunque compare.

Qui ci dispiace, ma la serie viene pubblicata in maniera classica, un episodio a settimana: la seconda stagione è cominciata l’8 agosto e terminerà il 3 ottobre (10 ep. in totale).

Good Omens seconda stagione su Prime Video

Vorremmo tanto fermarci a parlare di questa serie nel dettaglio, ma abbiamo promesso: niente spoiler. Quindi ecco una spolverata generale. Good Omens è una serie iniziata nel 2019 e basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman del 1990 Buona Apocalisse a tutti!. Immaginate quindi quanto sia stata attesa questa nuova stagione.

Tenendoci larghi, diciamo così, la storia narra dell’angelo Aziraphel (Sheen) e il demone Crowley (Tennant) che vagano sulla Terra dall’era della “Creazione”. Rappresentano, ovviamente, la doppia medaglia del Paradiso e dell’Inferno. Tuttavia, nonostante nascano come nemici giurati, i due stringono in segreto un’alleanza che dura ormai da anni e che pian piano si è trasformata in uno strano rapporto. In verità Prime video ha pubblicato la stagione lo scorso mese, ma è così affascinante che doveva essere citata.