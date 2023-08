Fin dalla sua introduzione gli AirTag di Apple hanno mostrato un lato oscuro che per gli sviluppatori doveva restare nascosto. Questo minaccia la privacy di ogni singola persona che li possiede.

Quando Apple ha introdotto il tracker Bluetooth a banda ultra larga nel 2021, è stato valutato come un ottimo modo per trovare gli oggetti di uso comune: chiavi, portafogli, valigie e telecomandi TV. Tuttavia gli esperti di sicurezza informatica espressero sin da subito il timore che potessero essere un prezioso strumento per gli stalker.

Nel gennaio 2022,il modello statunitense Brooks Nader ha dichiarato che qualcuno aveva segretamente inserito un AirTag nella sua giacca durante una serata a NewYork. Qualche settimana dopo, un uomo del Connecticut è stato arrestato con l’accusa di stalking dopo che la polizia ha scoperto aveva inserito il device nell’auto della sua vittima.

Le tante segnalazioni hanno portato la polizia statunitense a mettere in guardia dal potenziale uso criminale del dispositivo. I tracker Apple hanno anche reso gli AirPods una scelta meno efficace per il tracciamento, grazie al loro prezzo accessibile e alle dimensioni ideali per l’occultamento.

Come scoprire se si è spiati tramite AirTag

A seconda del modello di iPhone in possesso, è più facile individuare gli AirTag nascosti: se si dispone di un modello con iOS 14.5 o una versione recente, nel caso in cui un tracker un si trovi nelle vicinanze, si riceverà una notifica push. Facendo click sulla notifica, l’AirTag squillerà permettendo l’individuazione del dispositivo nascosto.

Dopo il lancio del device, la Apple ha distribuito l’app Trova Tracker per i sistemi operativi Android. Una grande pecca è che, con Android, non è possibile effettuare la ricerca automatica degli AirTag nelle vicinanze. Gli utenti devono ogni volta avviare manualmente la scansione.

Se non si ha uno smartphone è invece necessario basarsi sugli indizi sia visivi che acustici. Al lancio, l’AirTag emetteva un suono se era lontano per più da tre giorni dal proprietario . Apple ha diminuito il tempo a meno di 24 ore . Ciononostante, basarsi solo sul suono per la rilevazione non è una pratica molto efficace.

Nel caso ne trovaste uno, il modo migliore per disattivarlo è aprirlo e rimuovere immediatamente la batteria. Se si ritiene di essere in pericolo, avvisate immediatamente la polizia. Purtroppo con l’avanzare della tecnologia sono anche aumentati i modi in cui si può essere spiati. Il pericolo ormai è dietro ogni angolo.