Lo sviluppo tecnologico non si ferma mai, sembra non si faccia nemmeno in tempo ad acquistare o a conoscere un qualcosa che già dopo una settimana si presenta un nuovo device dalle funzionalità ancora più nuove ed interessanti.

È questo il caso del lancio del nuovo anello intelligente.

Ovvero un anello in grado di sostituire mouse, trackpad e pennino.

Si tratta di uno strumento che va infilato su due dita e non necessita di alcun cavo, ma può essere collegato ad un altro dispositivo tramite Bluetooth.

È un qualcosa completamente nuovo e mai visto prima, in quanto per interagire con i nostri dispositivi siamo abituati a chiedere ausilio a strumenti esterni come appunto mouse o trackpad.

Con l’anello, invece, basterà semplicemente muovere le mani come un direttore di orchestra e ogni azione verrà riportata sullo schermo.

Quindi sarà possibile aprire cartelle o scorrere tra i vari file, accedere a piattaforme e così via. Insomma un vero e proprio anello per domarli tutti.

L’anello del potere tecnologico

L’ anello in questione prende il nome di flip mouse.

Si tratta del risultato di anni e anni di sviluppo e ricerche che darà inizio ad un nuovo modo in cui le persone interagiscono e hanno esperienza dei loro dispositivi.

Infatti, l’ immagine di poter comandare gli schermi solo attraverso il movimento delle mani, ricorda un po quello di alcune scene di film ambientati nel futuro, un futuro dove le tecnologie hanno raggiunto uno sviluppo è un livello di utilizzo sempre più ampio.

Una volta indossato l‘anello, che specifichiamo dovrà essere indossato su due dita, raccoglierà i movimenti delle dita e riuscirà a controllare il movimento del cursore sullo schermo, grazie all’utilizzo di un giroscopio.

Si tratta di un’invenzione che potrebbe davvero rendere obsoleti l’utilizzo di altri dispositivi esterni di cui abbiamo già parlato.

Insomma, un vero e proprio successo tecnologico di cui anche la campagna su Kickstarter, per la raccolta di fondi, affinché il device possa essere lanciato sul mercato, sta ottenendo ampi consensi e partecipazioni.

Il prezzo presente sulla piattaforma è di soli 59 euro, un qualcosa da non lasciarsi assolutamente scappare.