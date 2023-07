Samsung pensa ad un anello SMART, ecco quando arriverà

Il mondo dei dispositivi tecnologici è cresciuto talmente tanto negli ultimi anni che nessuno se lo sarebbe mai aspettato in passato. Soprattutto gli indossabili sono diventati oggi motivo di grande attenzione da parte del pubblico tecno-addicted, vista la loro grande utilità. Da tempo si parla insistentemente di quante persone siano diventate finalmente inclini ad indossare uno smartwatch ad esempio, ma non finisce qui.

Sembra che il mondo della tecnologia e dell’elettronica a breve si ritroverà ad accogliere qualcosa di totalmente nuovo, che in realtà non è proprio inedito. Ci sono già infatti in commercio degli anelli smart, in grado di rilevare alcuni parametri vitali e di svolgere altre funzionalità. Allo stesso tempo però Samsung sarebbe pensando ad un suo nuovo dispositivo, un anello intelligente che prenderebbe il nome di Galaxy Ring. Stanno le ultime indiscrezioni infatti il colosso sudcoreano sarebbe già pronto ad avviare la produzione di massa.

Samsung Galaxy Ring, la nuova frontiera dei dispositivi wearable

Secondo quanto è possibile apprendere da alcune voci, Samsung avrebbe già completato il processo di sviluppo del nuovo anello. L’azienda si sarebbe infatti assicurata alcune attrezzature necessarie e sarebbe pronta a decidere quando avviare la produzione.

Qualcuno ha identificato il prossimo mese di agosto come quello giusto, con lo scopo di lanciarlo entro la fine del 2023. Purtroppo però è molto probabile che l’hanno giusto sarà il 2024, visto che c’è una fase di test da rispettare abbastanza ampia. Molto probabilmente Samsung potrebbe decidere di lanciare il suo nuovo Galaxy Ring insieme ai modelli Galaxy S24.