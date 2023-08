Vodafone nel giorno di Ferragosto vuole sorprendere i suoi clienti con una serie di ricaricabili low cost di primaria importanza. Il gestore, per arginare la concorrenza di Iliad ed anche di TIM e WindTre, sceglie ancora una volta la via delle promozioni low cost.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

La migliore ricaricabile per questi giorni di piena estate in casa Vodafone è ancora una volta la Special 70 Giga. Questa tariffa, già apprezzata da migliaia di utenti in passato, garantisce al pubblico chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete con l’ausilio delle reti 5G, in caso di copertura raggiunta del territorio da parte dell’operatore inglese.

Il punto forte di questa promozione di Vodafone resta però il prezzo. I clienti che optano per questa ricaricabile, infatti, si troveranno a pagare soltanto 7,99 euro ogni trenta giorni. A questo costo ricorrente per il rinnovo si deve aggiungere esclusivamente una quota una tantum, pari a 10 euro per la sottoscrizione della SIM e per l’attivazione della rete.

In linea con le altre valide promozioni low cost che Vodafone ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti in passato, anche in questo caso i clienti dovranno effettuare necessariamente la portabilità del numero da altro operatore, sia esso Iliad o provider come TIM e WindTre. La portabilità richiede una tempistica pari a tre giorni lavorativi, mentre l’attivazione può essere effettuata presso gli store di Vodafone sul territorio italiano.