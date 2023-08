La piattaforma di e-commerce Amazon sta in questi giorni proponendo un cavo di ricarica per auto Type 2 EV ad un prezzo molto conveniente.

Si tratta di un prodotto che è sempre bene avere in casa o in auto, per evitare spiacevoli disavventure. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Type 2 EV Cavo di Ricarica Auto ad un super prezzo

Ev Cavo di ricarica Monofase da 7.2KW da tipo 2 a tipo 2 da 32 A per l’UE, puoi caricare il tuo veicolo elettrico il più velocemente possibile con un massimo di 7.2 kW. Potenza di ricarica a seconda del tipo di veicolo e del caricatore di bordo. Il cavo in questione adotta anche materiale TPU, rafforza la struttura del cavo di ricarica e conduce test come estrusione e maggiore resistenza al calore, che possono garantire alla prolunga IP65 protezione impermeabile da sovratensione, surriscaldamento e sovracorrente, protezione contro fulmini e perdite. Massima protezione per te e la tua auto.

Per poterlo utilizzare basta collegare l’estremità maschio del cavo a una stazione di ricarica o ad un altro connettore a presa di tipo 2. Collegare l’estremità femmina alla porta di ricarica del veicolo. Questo è un cavo di prolunga da tipo 2 a tipo 2 (IEC 62196-2), assicurarsi che la porta di ricarica EV o HEV sia conforme allo standard Tipo 2 / IEC 62196-2 prima dell’acquisto.

Il cavo di ricarica Modalità 3 è compatibile con stazioni di ricarica pubbliche e private, nonché con tutti i veicoli elettrici (BEV) e veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) di qualsiasi marca. Puoi ricaricare in sicurezza in tutte le stazioni di ricarica private o pubbliche. In questi giorni lo potete acquistare, tramite questo link, al prezzo di 159.99 euro scontato del 10% grazie al coupon.