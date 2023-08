MediaWorld prova ad avere la meglio direttamente su Unieuro, con il lancio di una campagna promozionale più unica che rara, la migliore occasione per riuscire a sopraffare una volta per tutte le rivali del settore, convincendo gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Il risparmio da MediaWorld ha indubbiamente raggiunto livelli inediti ed esclusivi, coloro che vogliono oggi accedere agli sconti non devono fare altro che aprire il sito ufficiale, oppure decidere di recarsi nei singoli negozi sul territorio, così da essere sicuri di poter spendere poco e godere anche della spedizione presso il proprio domicilio.

MediaWorld, le occasioni di questo volantino sono assurde

Il volantino di casa MediaWorld abbraccia più che altro la fascia intermedia della telefonia mobile, con tantissimi smartphone in promozione a prezzi fortemente ribassati, che inducono un livello di risparmio inedito ed esclusivo.

Tra questi dispositivi è comunque possibile trovare alcune delle migliori occasioni, come Redmi 10C, che viene proposto a soli 99 euro, ma anche Redmi Note 11, disponibile a 169 euro, Galaxy A14 a 149 euro, Honor X8a a soli 199 euro, Motorola Moto G32 in vendita allo stesso prezzo, per finire con alcuni top di gamma.

Osservandoli da vicino notiamo la presenza di Apple iPhone 14 Plus, che viene proposto a 979 euro, ed anche Samsung Galaxy S22, acquistabile a 649 euro. Due ottime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, ma per maggiori informazioni in merito consigliamo caldamente di aprire subito il sito ufficiale, sul quale si trovano tutti gli sconti nel dettaglio.