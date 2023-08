Solamente in questi giorni di metà mese, Mediaworld ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti una delle migliori serie di occasioni con le quali riuscire a spendere poco o niente, e godere ugualmente di qualità ben superiori alle aspettative. Il risparmio è notevole ed aperto ad ogni consumatore, ma quali sono i migliori prodotti in promozione?.

Risparmiare con MediaWorld è assolutamente una cosa unica, gli acquisti sono da considerarsi disponibili in ogni negozio in Italia, con differenze pressoché minime tra il sito ed il punto vendita finale; ciò sta a significare che tutti possono acquistare dal divano di casa propria, senza vincoli se non in alcune occasioni il pagamento delle spese di spedizione.

MediaWorld, un elenco assurdo di sconti mai visti prima d’ora

Un’estate di sconti vi attende oggi da MediaWorld, la nuova campagna promozionale, attiva fino al 16 agosto, è arricchita con sconti molto interessanti e dai prezzi convenienti, come i 319 euro richiesti per l’acquisto di Galaxy A34 5G, oppure i 229 euro per il Samsung Galaxy Tab A8 (tablet di fascia medio-bassa dell’azienda sudcoreana).

La telefonia mobile viene prima di tutto abbracciata partendo dalla fascia alta, dove si incrocia l’Apple iPhone 14 Plus, con un prezzo di 979 euro, oppure anche il comodissimo Samsung Galaxy S22, che ha un prezzo finale di 649 euro. Non mancano all’appello tanti altri prodotti più economici, come Honor X8a a 199 euro, Motorola Moto G32 a 199 euro, Redmi Note 11 a 169 euro, per finire con Samsung Galaxy A14 che costa 149 euro. Tanti altri sconti vi attendono da MediaWorld, li potete trovare qui.