WindTre, la rete 5G prosegue la sua diffusione a macchia d'olio

WINDTRE, uno dei principali operatori di telefonia in Italia, ha recentemente aggiornato i dati sulla copertura della sua rete 5G. L’attenzione si è concentrata principalmente sulla tecnologia 5G TDD, che ha visto un notevole incremento, raggiungendo quasi il 70% della popolazione italiana. Più precisamente, la copertura è ora del 69,7%. Questa tecnologia, a differenza della FDD DSS, richiede l’attivazione di un nuovo spettro dedicato esclusivamente alle connessioni 5G.

WindTre: il 5G TDD ormai è (quasi) ovunque

Mentre la copertura 5G TDD ha visto un aumento, la copertura con tecnologia FDD sulle frequenze a 1800 MHz e 2600 MHz è rimasta stabile, con WINDTRE che ha annunciato di aver raggiunto il 95,6% della popolazione. Questi numeri sono impressionanti e mostrano l’impegno dell’operatore nel fornire una connessione 5G di alta qualità e ampia copertura ai suoi utenti.

In termini di velocità, WINDTRE ha sottolineato che la velocità di connessione internet massima in 5G può raggiungere 1,6 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Queste velocità variano a seconda delle regioni: nelle aree in cui l’operatore dispone di 40MHz di banda contigui, la velocità può arrivare fino a 1,6 Gbps, mentre nelle regioni con solo 20MHz contigui, la velocità può raggiungere fino a 1,3 Gbps. Queste velocità sono particolarmente notevoli, soprattutto se si considera che al di fuori della Comunità Europea, la velocità di connessione in 5G potrebbe essere limitata. Tuttavia, WINDTRE assicura che ciò garantirà comunque ai clienti di effettuare traffico dati con prestazioni ottimali.

Per offrire maggiore trasparenza ai suoi utenti, WINDTRE ha iniziato a fornire dettagli sulle tecnologie di rete utilizzate per il 5G a partire dalla fine di maggio 2021. Sul sito ufficiale di WINDTRE è presente una pagina dedicata al 5G, dove gli utenti possono osservare le percentuali di copertura e interagire con una mappa interattiva per verificare le zone coperte dalla rete 5G dell’operatore.

Questo aggiornamento da parte di WINDTRE dimostra l’importanza che l’operatore attribuisce all’innovazione e alla qualità del servizio. Con l’espansione continua della rete 5G e l’adozione di tecnologie all’avanguardia, WINDTRE si posiziona come uno degli operatori leader nel settore delle telecomunicazioni in Italia.