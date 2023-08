Quante volte ci dimentichiamo cose che avremmo dovuto fare o comprare? A volte si è così pieni di impegni da non sapere più quale sia il proprio nome. La miglior cosa sarebbe segnare da qualche parte delle note per scordare nulla. Fortunatamente, una buona soluzione è data da una delle app che più usiamo al giorno: Whatsapp.

Potrebbe infatti essere utile salvarsi dei messaggi in chat, così da averli sempre sotto gli occhi dato che apriremo l’app frequentemente nel corso della giornata. Ebbene sì, su Whatsapp è possibile messaggiare con sé stessi.

Come aprire una chat con sé stessi su Whatsapp

Forse l’avrete persa perché Whatsapp praticamente pubblica una novità al giorno, ma per chi non ne fosse a conoscenza, questa funzione è disponibile sull’app da tempo. In tal modo potrete segnare cose importanti da fare, salvare messaggi da non dimenticare, inserire qualsiasi cosa, anche dei link o video buffi da vedere quando siete giù di morale e, parte migliore, saranno visibile soltanto a voi.

Come si fa ad avviare una conversazione con sé stessi? Questa cosa ha un ché di filosofico, chissà cosa avrebbe pensato Marco Aurelio (che scrisse “Colloqui con sé stesso”) di tale funzione. Comunque, tornando a noi, la procedura è a dir poco semplice. Dovrete aprire come sempre Whatsapp e cliccare sull’icona per avviare una nuova chat, quella in basso a destra di colore verde. Ok, ora, prima che inizi la sfilza dei vostri contatti, in alto troverete voi stessi (no, non vale se dire la stessa cosa al vostro terapista). Qui vi sarà proprio il vostro profilo, con la vostra foto e la scritta “tu”.

Premendoci su, si aprirà la tipica chat e anche se messaggerete con voi stessi, risulterà sempre presente la crittografata end-to-end. Insomma, avrete un vostro luogo personale dove potrete scrivere qualsiasi cosa vogliate.