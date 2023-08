Sulla piattaforma di e-commerce Amazon potrete trovare in questi giorni delle lampadine marca Aigostar Smart, con supporto all’assistente vocale Alexa ad un prezzo davvero molto interessante.

Permettono di cambiare colore ed intensità anche dal proprio smartphone o addirittura a voce. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Lampadine Smart in offerta su Amazon

Le lampadine intelligenti possono identificare i colori scattando foto o selezionando immagini dagli album, creando un’atmosfera da sogno. La modalità fai da te dell’app Aigosmart consente di personalizzare gli effetti luminosi, scegliendo tra 16 milioni di colori, temperature di colore da 2700K a 6500K e stili diversi per creare il colore ideale. La funzione di riconoscimento dei colori consente di personalizzare l’atmosfera.

Non sono necessari hub o smart plug. È sufficiente scaricare l’app gratuita “Aigosmart”, collegare questa lampadine smart al WiFi a 2,4 GHz e controllare la lampadine alexa da qualsiasi luogo. Inoltre, questa lampadine intelligenti è compatibile con Alexa e Google Assistant per il controllo vocale.

Imposta facilmente le tempistiche tramite l’APP Aigosmart (iOS e Android) per accendere e spegnere le lampadina led wifi all’ora desiderata. È inoltre possibile utilizzare lo stesso comando di controllo di gruppo per controllare le lampade in qualsiasi punto di più stanze in qualsiasi momento con un solo clic, automatizzando l’intera illuminazione della casa intelligente. La lampadina la pagherete solamente 10.99 euro seguendo questo link.