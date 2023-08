L’immagine in evidenza è a tutti gli effetti un’illusione ottica.

Le illusioni ottiche sono sempre molto divertenti da risolvere. Esse infatti, ci consentono di mettere alla prova le abilità del nostro cervello, il nostro livello di attenzione, l’acutezza visiva ed il modo in cui, la nostra mente, elabora le informazioni visive che ci vengono date dall’esterno.

Immagini di questo tipo spopolano sul web, e sono davvero una piacevole forma di intrattenimento.

Ma vediamo in dettaglio l’illusione ottica in questione.

E cercate di scoprire cosa nasconde.

Nell’immagine del bosco di nasconde una tigre, ma dov’è la tigre?

Come è possibile vedere fin da subito, l’immagine rappresenta un bosco o una foresta, dove ogni dettaglio è minuziosamente studiato e l’occhio viene colpito da una vera e propria esplosione di colori.

E sono proprio questa molteplicità di colori a rendere più complicato il raggiungimento della soluzione.

Ebbene si, perché tra questa moltitudine di foglie, alberi e terreno si nasconde un animale, una tigre.

La tigre è nota oltre per la sua straordinaria bellezza, per la sua capacità di mimetizzarsi nell’ambiente circostante. Infatti proprio grazie alle caratteristiche striature della sua pelle, il grosso felino, riesce a nascondersi perfettamente nelle folte boscaglie, tecnica che utilizza per catturare le sue prede.

E voi riuscireste a trovare la tigre che si nasconde in questa illusione ?

In quanto tempo?

Sono questi i “giochi mentali” che continuano a mantenere in allenamento il nostro cervello. Insomma un’ottima forma di esercizio insieme ad un divertente momento di intrattenimento.