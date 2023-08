Le migliori offerte di TIM proseguono imperterrite anche nel mese di Agosto, proponendosi come validissime alternative a tutti i consumatori che fossero alla ricerca di una soluzione sostanzialmente economica, ma ugualmente ricca di contenuti a cui poter accedere liberamente.

Nell’eventualità in cui vi troviate nelle giuste condizioni, che corrispondono all’uscita da un MVNO o da Iliad, con annessa portabilità del numero originario, ed attivazione tramite il sito ufficiale, dovete sapere che esiste la soluzione più adatta alle vostre esigenze, è stata appositamente studiata per voi.

TIM, le offerte sono sempre più allettanti

Se siete arrivati nel nostro articolo, è perché siete alla ricerca di una soluzione dal basso costo, allora vi parliamo della Power Supreme Web Easy, la perfetta promozione per coloro che sono in possesso di determinati requisiti, tra cui appunto la provenienza da uno specifico operatore telefonico, come Iliad o MVNO.

La sua specialità, oltre al prezzo di soli 7,99 euro al mese, è sicuramente la possibilità di godere di uno sconto speciale, corrispondente alla prima mensilità gratuita. In altre parole l’utente inizierà a pagare dal secondo rinnovo, godendo a tutti gli effetti dei primi 31 giorni gratis.

Il bundle a disposizione è davvero unico, infatti parliamo di illimitati minuti e SMS che possono essere utilizzati verso chiunque in Italia, a cui aggiungere 150 giga di traffico dati, di navigazione alla massima velocità disponibile, che nel nostro caso corrisponde al 4G e non al 5G.