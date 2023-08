XEV YOYO MY2023 potrebbe essere definita a tutti gli effetti una piccola rivoluzione nel mondo delle city car elettriche. Questa vettura italo-cinese, con il suo stile inconfondibile, risponde alle esigenze di mobilità urbana con praticità e tecnologia, migliorando in ogni aspetto: prestazioni, comfort di guida e approccio green. Ora è in vendita con una garanzia di 3 anni nella nuova versione 2023.

XEV YOYO MY2023: le versioni disponibili

La XEV YOYO MY23 si posiziona al centro del panorama delle mini auto elettriche, offrendo quattro versioni diverse per rispondere alle esigenze di mobilità più disparate. Le versioni sono: EASY, CITY, TECH e PREMIUM. Ognuna di queste versioni offre caratteristiche uniche, come uno schermo digitale da 7″ per monitoraggio velocità e autonomia nella versione EASY, uno schermo touch da 10″ con funzionalità Bluetooth nelle versioni CITY e TECH, e servosterzo elettrico per il massimo comfort di guida nelle versioni TECH e PREMIUM. La versione PREMIUM offre anche cerchi in lega da 15″.

Interni e comfort

Gli interni di XEV YOYO richiamano il design e le colorazioni che la contraddistinguono. L’abitacolo è progettato per garantire il massimo spazio e un’ottima luminosità grazie al tettuccio panoramico. La plancia monta uno schermo digitale touch screen da 10″ che supporta le funzionalità Bluetooth. Climatizzatore e riscaldamento sono di serie, inoltre è dotata anche di due prese USB e numerosi vani porta oggetti. Gli specchietti e i finestrini sono regolabili elettronicamente.

Presente il tetto panoramico, che è una piccola chicca per i più romantici.

Sicurezza della XEV YOYO

La sicurezza è un altro aspetto fondamentale della XEV YOYO. Questa vettura è omologata secondo gli standard di sicurezza europei ed è costruita intorno a un telaio in acciaio ad alta resistenza per garantire la massima protezione.

Motorizzazione, prestazioni ed altre specifiche tecniche

A livello di performance non è di certo una super car, ma non se la cava affatto male grazie all’ottimo motore elettrico, capace di raggiungere i 90 km/h.

Presente il climatizzatore, che funziona molto bene ed influisce relativamente poco sull’autonomia complessiva della vettura. Inoltre, la XEV YOYO MY2023 è anche dotata di un ottimo display touchscreen, dai menù semplici ed intuitivi ed equipaggiato con Apple CarPlay, che funziona egregiamente.

Innovazione e praticità: Il BATTERY SWAPPING SYSTEM

Uno degli aspetti più innovativi della XEV YOYO è il suo sistema di sostituzione della batteria, chiamato BATTERY SWAPPING SYSTEM. Ancora non disponibile in Italia ma, a detta dell’azienda, presto disponibile. Una volta esaurito il pacco batteria modulare da 10,4 kWh, è possibile rimuoverlo e sostituirlo con uno completamente carico, in modo semplice, veloce e completamente sicuro. Questo sistema elimina l’ansia da ricarica, rendendo la mobilità elettrica urbana ancora più comoda e pratica.

L’autonomia dichiarata è di circa 150 km, effettivamente piuttosto veritiera.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione, la XEV YOYO MY2023 è una vettura che risponde alle esigenze di una mobilità urbana sempre più sostenibile e tecnologica. Con le sue diverse versioni, il suo design accattivante e le sue soluzioni innovative, come il sistema di sostituzione della batteria, si pone come un’ottima scelta per chi cerca una city car elettrica pratica, comoda e sicura.

Il prezzo di listino della XEV YOYO MY2023 parte da € 16.990. Tuttavia, grazie agli incentivi statali di € 3.000 (5000 euro con rottamazione per la Regione Lombardia), il prezzo finale può scendere a partire da € 13.990, rendendo questa city car elettrica un’opzione ancora più conveniente per chi desidera un’auto elettrica di qualità ad un prezzo accessibile.