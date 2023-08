Nel settore della telefonia mobile italiana, sempre più competitivo, WindTre, filiale nata dall’unione tra 3 e Wind, non riesce a restare a galla.

Il Gruppo CK Hutchison ha mostrato delle preoccupanti analisi che evidenziano come stia continuando a perdere ogni anno sempre più clienti. La guerra dei prezzi e delle offerte sempre più convenienti condotta da una concorrenza sempre più agguerrita, sta provocando una vera e propria strage di utenti della WindTre.

Per farvi rendere conto della gravità della situazione: la customer base complessiva segnalata il 30 giugno di quest’anno era pari di 19,630 milioni, con un abbassamento del 3% rispetto ai dati del 31 Dicembre del 2022.

Se si considerano i dati del 30 Giugno 2022, il calo in realtà è stato del 4%. Il numero di utenti allora era pari a 20,354 milioni. Cosa significa? Che in un solo anno la WindTre ha perso oltre 700mila clienti.

Tali dati sono certamente un forte campanello d’allarme per l’operatore, che tenta con tute le sue forze di proporre offerte al pari dei suoi concorrenti e restare al pass. Iliad, ad esempio, continua ad ampliare il proprio portafogli con tariffe super feroci che attirano migliaia di utenti per la loro convenienza.

La domanda che ora ci poniamo è la seguente: la WindTre riuscirà a cambiare questa tendenza? Continuerà a perdere sempre più clienti? Diventerà ufficialmente vittima del mercato della telefonia in Italia? Sicuramente le prossime strategie che l’azienda metterà in atto saranno determinanti per il suo futuro. Speriamo davvero che riesca a sopravvivere.