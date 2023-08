Android auto è un sistema di informazione ed intrattenimento che consente di collegare il primo smartphone al display delle automobili compatibili. In modo da poter utilizzare le funzioni del telefono direttamente dallo schermo della propria auto. Android Auto, infatti, consente di effettuare e ricevere telefonate, riprodurre musica e funzionare come navigatore.

Tale servizio viene fornito direttamente da Google, il quale, dopo appena due settimane dal lancio della versione Android Auto 10.1, rende già disponibile agli utenti l’installazione della nuova versione 10.2.

Android Auto 10.2: cosa aspettarsi?

L’aggiornamento in questione, sottoscritto come Android Auto 10.2.1331 beta, per il momento, è disponibile per tutti gli utenti che sono iscritti al programma di test. Servizio che Google utilizza al fine di ottenere dei primi feedback da parte delle persone, prima ancora che l’app venga distribuita in maniera ufficiale a tutti gli altri.

La fase test, infatti, è una fase molto importante, in quanto, consente di mettere in evidenza eventuali bug o problematiche di utilizzo, come lentezza nel caricamento o difficoltà nell’utilizzo di altre funzioni.

Tuttavia, per i più curiosi, è possibile utilizzare Android Auto scaricando, sul proprio dispositivo, il file.apk che si trova facilmente su internet.

Per coloro che hanno già avuto modo di utilizzare l’applicazione, è stato possibile notare già dei primi miglioramenti rispetto alla versione precedente. Tra questi una maggiore velocità nello scorrimento delle schermate, e per il passaggio a “schermo intero”.

Tuttavia, sembra proprio che per informazioni più dettagliate a riguardo non ci resta che attendere il debutto ufficiale dell’app. Oppure scaricare, come appunto detto, la versione apk, disponibile fin da subito per il download.