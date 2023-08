Gli ultimi mesi sono stati molto proficui per WhatsApp, tanto che Meta ha introdotto innumerevoli nuove funzioni atte a migliorare l’esperienza complessiva su cui i singoli utenti possono continuamente fare affidamento, nell’utilizzo della celebre applicazione di messaggistica istantanea.

Essendo così tante le novità riguardanti la suddetta, è bene conoscere in maniera approfondita ciò che Meta ha pensato per ogni singolo utente, così da poter scoprire quali sono le funzioni che oggi è possibile far fruttare liberamente. Al primo posto delle novità più interessanti, troviamo sicuramente la modifica dei messaggi; l’abbiamo attesa per lungo tempo, e finalmente da qualche settimana gli utenti possono modificare quanto inviato entro e non oltre 15 minuti dalla pressione del pulsante “invia”.

WhatsApp, quali sono le altre funzioni

Scorrendo la lista delle funzioni di questo 2023, non manca all’appello nemmeno la possibilità di accedere contemporaneamente allo stesso account da due dispositivi differenti. Un qualcosa che, come nel caso precedente, stavamo aspettando davvero da tanto, e che finalmente oggi possiamo godere in assoluta libertà.

L’ultimo appunto che possiamo fare riguarda più che altro la forte attenzione alla sicurezza da parte di WhatsApp, sono state introdotte tante novità anche in merito all’accesso alle chat, ad esempio tramite l’impronta digitale, il riconoscimento del viso e similari. Tutte migliorie che puntano a rendere l’esperienza il più completa possibile, con sempre un occhio alla privacy dell’utilizzatore finale (molto importante, sopratutto in questo periodo).