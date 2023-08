Instagram, grande novità sulle immagini create con AI

L’arrivo dell’intelligenza artificiale in grado di generare risposte e soprattutto contenuti come video e immagini, potrebbe rappresentare un problema per il futuro. Molto spesso è capitato infatti che gli utenti si siano lasciati abbindolare da una foto ritenendola veritiera quando invece era stata creata da un’intelligenza artificiale. Un classico esempio possono essere le foto di Papa Francesco mentre pratica sport, battaglie rap e molto altro, cose da cui il pontefice risulta ben lontano. Instagram in ogni modo vuole provare a combattere questo fenomeno, con una nuova proposta che riguarderà il suo social da ora in avanti.

Ben presto infatti la celebre applicazione potrebbe dire tranquillamente agli utenti se un’immagine pubblicata sul social è stata generata dall’intelligenza artificiale. In poche parole Instagram introdurrà un watermark, ovvero un marchio semitrasparente alla foto, che la contrassegnerà come prodotto dell’intelligenza artificiale.

Instagram lotta contro i contenuti creati dall’intelligenza artificiale, ecco come li classificherà

Questa novità di cui si parla insistentemente nelle ultime ore, non è ancora pubblica e non si sa quando sarà ufficialmente rilasciata. Allo stesso tempo Instagram sarà una delle prime aziende e dei primi social affiggere una sorta di bollino alle immagini fittizie che genera l’AI.

Secondo quanto riportato ci sarà anche una schermata che informerà gli utenti, come un’immagine condivisa durante le scorse ore su X/Twitter. Qui si legge chiaramente qualcosa del genere:

“Meta e il creatore informare gli utenti che il contenuto in questione è stato generato o modificato grazie all’intelligenza artificiale.”

Che sia questo l’inizio di una nuova era per le immagini sui social? In realtà potrebbe essere utile.